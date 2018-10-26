الفيفا يرفض إقامة مباريات من الليجا خارج إسبانيا

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واجهت خطط دوري الدرجة الأولى الإسباني لإقامة مباراة جيرونا ضد برشلونة في الولايات المتحدة في يناير عقبة أخرى بعدما قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم الجمعة إنه يعارض الفكرة.

وأثارت رابطة الدوري الإسباني جدلا عندما وقعت عقدا لمدة 15 عاما مع ريلفنت سبورتس في أغسطس آب لتعزيز وجودها في الولايات المتحدة بما في ذلك إقامة مباراة واحدة على الأقل في الموسم على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي.

وعارض الاتحاد الإسباني لكرة القدم الفكرة من البداية كما رفضها جياني إنفانتينو رئيس الفيفا يوم الجمعة قائلا إن مباريات الدوري لا يجب أن تقام خارج الديار.

وقال إنفانتينو بعد اجتماع لمجلس الفيفا في رواندا ”ناقش مجلس الفيفا بالطبع هذه المسألة وهذا المقترح بإقامة مباراة رسمية في الدوري الإسباني خارج إسبانيا وفي ميامي بالتحديد“.

وأضاف ”شدد المجلس على المبدأ الرياضي وهو أن مباريات الدوري الرسمية يجب إقامتها داخل الحدود الخاصة بكل اتحاد. ولذلك فإن وجهة نظر المجلس واضحة في هذا الشأن“.

ويمثل القرار لطمة أخرى لرئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس الذي قال الشهر الماضي إنه واثق ”بنسبة 90 بالمئة“ من إقامة المباراة في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن تطعن رابطة الدوري الإسباني ضد القرار وقال متحدث ”إذا تلقينا إخطارا رسميا من الفيفا بأنه سيمنع المباراة، سنرفع الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضية بشكل عاجل“.