الأهلي يعلن موعد فتح باب حجز تذاكر مباراة الوصل

قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن فتح باب الحجز بنظام «الأون لاين» لتذاكر مباراة الأهلى والوصل الإماراتي، في البطولة العربية سيبدأ من الثالثة عصر اليوم الجمعة ويستمر حتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وناشد مرجان جماهير الأهلي حضور المباراة المشار إليها والتي ستقام مساء الأحد؛ لمساندة الفريق وجهازه الفني، خاصة أن المباراة، رغم أهميتها لاستكمال مشوار بطولة كأس زايد للأندية الأبطال ، إلا إنها استعداد قوي في نفس الوقت لنهائي البطولة الإفريقية أمام الترجي في مباراة الذهاب المحدد لها 2 نوفمبر القادم.

وقال مرجان إن ثقته في جماهير الأهلي بلا حدود، وهي جماهير واعية، ودورها مهم في هذه المرحلة بتشجعيها المثالي ومساندتها لفريقها، خاصة في مثل هذه المواقف الصعبة.

وأشار إلى أن هناك تنسيقا كاملا مع كافة الجهات؛ للعمل على راحة الجماهير ودخولها ملعب المباراة بسهولة دون أية متاعب.