وزير الإعلام السوداني: زيارة السيسي إلى الخرطوم تاريخية وغير مسبوقة

قال وزير الإعلام والاتصالات السوداني، بشارة جمعة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السودان هي بالفعل زيارة تاريخية شكلًا ومضمونًا، متابعًا:«حجم هذا الزيارة ليس مسبوقًا من قبل، وكذلك حجم الاتفاقيات الكبير جدًا، إلى جانب عدد من الاتفاقيات التي قيد التشاور».



وأضاف خلال لقائه مع برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن ما يربط بين مصر والسودان هو وادٍ واحد، بتاريخ عميق يجمع بين شعبي وادي النيل، متابعًا: «نحن لا نعرف الحدود في التعامل بين مصر والسودان، وهذا هي طبيعة العلاقات بين شعبي البلدين».



واستطرد أن العالم ينزع خلال الفترة الراهنة إلى عمل تكتلات وتقاربات سياسية واقتصادية وثقافية، وهو ما تتوفر عناصره الأساسية في العلاقات المصرية السودانية، موضحًا أن هناك تقاربات سياسية وتاريخية، خاصة على المستوى الثقافي والاجتماعي، فلا أحد ينكر أن هناك جذورًا تربط بين البلدين.



وأشار كذلك إلى الدور القوي الذي يمكن أن تلعبه وسائل الإعلام بين البلدين في تدعيم العلاقات المصرية السودانية، معقبًا أن الإعلام يلعب دورًا استراتيجيًا، فهو يعتبر منصة تستخدمه القيادة السياسية لتصحيح المسار نحو المستقبل.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم لعقد قمة مع الرئيس السودانى عمر البشير، فى إطار الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.