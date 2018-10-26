«إفريقية النواب»: العلاقة بين مصر والسودان لا تقتصر على الاقتصاد فقط

قال طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، إن العلاقة بين مصر والسودان لا تقتصر على التبادل الاقتصادي والتجاري فقط، ولكنها علاقة استراتيجية واجتماعية.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دريم»، المُذاع عبر فضائية «دريم»، أمس الخميس، أن هناك علاقات مصاهرة واندماج بين البلدين، وخاصة وأن هناك 4 ملايين سوداني يعيش في مصر، بالإضافة إلى مليون مصري يعيش في السودان، موضحًا أنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات بين مصر والسودان، مما يشير إلى مؤشرات إيجابية للبلدين.



وأشار إلى توقيع 12 مذكرة تفاهم وبروتوكولات تنفيذية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره السوداني عمر البشير، مؤكدًا على أهمية توطيد العلاقات البرلمانية بين البلدين؛ لتحقيق تكامل في العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية خاصة في ظل هذه الاتفاقيات الهامة.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس إلى العاصمة السودانية الخرطوم لعقد لقاء قمة مع الرئيس السودانى عمر البشير، فى إطار الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.