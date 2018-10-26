أردوغان يطالب السعودية بتسليم 18 شخصا في قضية خاشقجي لمحاكمتهم في تركيا

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السعودية، اليوم الجمعة، بتسليم 18 شخصًا ألقي القبض عليهم على خلفية جريمة قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في وقت سابق الشهر الجاري.

وقال أردوغان في كلمة خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الحاكم في أنقرة، مخاطبًا السعودية حول مقتل خاشقجي: «إذا كنتم تريدون إزالة الغموض، فالموقوفون الـ18 هم النقطة المحورية في التعاون بيننا، وإذا كنتم لا تستطيعون إجبارهم على الاعتراف بكل ما جرى، فسلّموهم إلينا لمحاكمتهم؛ كون الحادثة وقعت في قنصلية السعودية بإسطنبول»، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية.

كما طالب أردوغان السعودية بالكشف عن المتعاون المحلي الذي تسلّم جثة خاشقجي، مضيفًا أنه من المقرر أن يصل النائب العام السعودي إلى تركيا بعد غد الأحد، وأنه سيلتقي نظيره التركي في إسطنبول.

وكانت السعودية قد أقرت، بعد أكثر من أسبوعين من النفي، بمقتل خاشقجي في شجار داخل قنصلية المملكة في إسطنبول بعد دخوله لاستخراج اوراق رسمية.