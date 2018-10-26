التعليم العالى: منح دراسية مقدمة من المعهد الهندى للتكنولوجيا

تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، تقريراً من الدكتورة كاميليا صبحى القائم بأعمال رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، حول المنح المقدمة من المعهد الهندى للتكنولوجيا Indian Institute of Technology (ITT (Bombay بالهند.

وأشار التقرير إلى أن موعد التقدم لهذه المنح للفصل الدراسى الأول هو 30 نوفمبر المقبل للالتحاق ببرنامج الدكتوراه والحصول على منح المساعدة فى التدريسTeaching Assistantship)) والتى قد تصل إلى 5 سنوات أو لحين تقديم رسالة الدكتوراه أيهما أقرب، ويلتزم خلالها الحاصل على المنح بالقيام بالمساعدة فى التدريس أو البحث لمدة 8 ساعات عمل أسبوعياً.

وأضاف التقرير أن معهد ITT يضم الأقسام الآتية: هندسة الطيران، وعلوم وهندسة الحاسب، ومركز التصميم الصناعى، والعلوم الحيوية والهندسة الحيوية، وعلوم الأرض، والهندسة الكيميائية، والهندسة الكهربائية، والكيمياء، والرياضيات، والهندسة الميكانيكية، وعلوم وهندسة الطاقة، والهندسة المدنية، والعلوم الإنسانية والاجتماعية، وهندسة التعدين وعلوم المواد، والفيزياء.

يذكر أن الإدارة المركزية للبعثات لا تتحمل أية نفقات عن هذه المنح.