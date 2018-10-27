المحكمة العليا الهندية تأمر بإجراء تحقيق سريع بشأن خلاف داخل مكتب التحقيقات المركزي

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أمرت المحكمة العليا في الهند اليوم الجمعة بإجراء تحقيق سريع لحل خلافات فوضوية داخل مكتب التحقيقات المركزي في البلاد، والتي فتحت سيلا من الاتهامات بالفساد وصفقات مشبوهة.

وأمرت الحكومة رئيس مكتب التحقيقات المركزي ألوك فيرما ونائبه راكيش استانا، ببدء إجازة في خطوة جاءت ليلة الثلاثاء- الأربعاء بعد أن ذاعت أخبار خلافهما حول مزاعم بتلقي رشوة في العلن.

وتصاعد الخلاف بين رئيس مكتب التحقيقات المركزي ونائبه، حيث يتهم فيرما نائبه بتلقي رشوة من رجل أعمال لتسوية قضية غسل الأموال، وقال استانا إن رئيسه هو الذي تلقى رشوة من رجل الأعمال ذاته.

وعينت الحكومة المسؤول الرابع في التسلسل الهرمي بالوكالة، ناجيسوارا راو، رئيسا مؤقتا وطلبت من المسؤولين البارزين بدء إجازة من العمل لحين انتهاء التحقيقات.