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حلمي بكر: «عندنا فنانين كتير في الإنعاش.. والأغنية حاليا أي كلام»

الملحن حلمي بكر
الملحن حلمي بكر
محمد عبد الجليل
نشر فى : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 7:17 ص | آخر تحديث : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 7:17 ص
عبر الملحن حلمي بكر، عن استيائه من الوضع الموسيقي والغنائي، خلال الفترة الراهنة، قائلًا: «عندنا فنانين كتير في الإنعاش، فاكرين إنهم نجوم، ومعتمدين على المراهقين اللي بيطلبوا صور ويقلدوا مظهرهم الخارجي».

وأضاف «بكر»، خلال تصريحاته لبرنامج «وشوشة»، المذاع عبر فضائية «النهار»، مساء الخميس، أن الأغنية الحقيقية ينبغي أن تحتوي على قيمة فنية، وهو ما ليس متاحًا على الساحة الغنائية حاليًا.

وعقب: «فين أغنية القيمة؟ الأغنية حاليًا تحصيل حاصل، المغني بيرمي أي كلام، يتلم 3 أو 4 يعملوا أغنية وبعدين يقدموها على كيبورد وطبلة»، مستطردًا أن الفنان عبد الحليم حافظ كان يعمل معه عدد كبير من أفراد فرقة الأوركسترا لصناعة الأغنية.


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