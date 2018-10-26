نظمت، مساء الخميس، احتفالية كبرى لتكريم الكاتب الدكتور محمد أبو الغار، رائد علاج العقم وأطفال الأنابيب، تحت عنوان «الإبحار في عقل أبو الغار»، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.



حضر الاحتفالية المهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، والدكتور كمال مغيث الباحث بالمركز القومي للبحوث التربوية، والشاعر الكبير أحمد عبد المعطى حجازي، والإعلامي حافظ المرازي، والكاتبة والقاصة نسمة يوسف إدريس، والدكتورة منى مينا، المنسق العام لحركة أطباء بلا حقوق، والدكتور محمد شرف، والدكتور محمد الزرقانى، ومجموعة كبيرة من الأطباء والمثقفين والإعلاميين والشخصيات العامة البارزة.



أدار اللقاء الدكتور أسامة شوقي، وعرض فيلم وثائقي عن حياة أبو الغار، ثم استعرض رحلته ومسيرته ومراحل الطفولة والدراسة ودخوله إلى عالم الطب، متوقفًا عند محطات هامة من حياته، مستشهدًا على ذلك بمجموعة من العبارات والفقرات التي خطها الدكتور «أبو الغار» في كتابه الصادر عن «دار الشروق» بعنوان «على هامش الرحلة» ويحكي فيه جزء من سيرته الذاتية.



وكشف شوقي، خلال كلمته، عن صلة القرابة والنسب بين الدكتور محمد أبو الغار والملك فاروق، وكيف أن المهنة الأولى لـ«أبو الغار» كانت حكم كرة قدم، ودعا الحضور إلى قراءة الكتاب الذي يحمل خلاصة تجارب محمد أبو الغار، ويلقي الضوء على عدة جوانب من تاريخ حياته وحياة مصر منذ ذلك الوقت وحتى الآن.



وقال «أبو الغار» إنه ابن أسرة تنتمي للطبقة الوسطى العليا، وبأن جده وجدته كانوا تقدميين للغاية بمقاييس عصرهم، حيث أرسلوا أبنائهم إلى المدرسة وتعلموا جميعًا القراءة والكتابة، وكذلك كان أباه أيضًا رجلًا مثقفًا ذو أفكار تقدميه، يحرص على قرأة الصحف ومتابعة الأحداث في العالم، ووالدته كانت سيدة تقرأ وتعزف الموسيقى، لكن اهتمامها الكبير كان ببيتها ورعاية شئون أسرتها.



وأضاف «أبو الغار» أن المجتمع المصري في ذلك الوقت كان نسيجًا واحدًا بالفعل، لا يشغل بال الآخر دين صاحبه، ومستشهدًا بحدث إصابته بمرض «التيفود» ولم يكن اكتشف له علاج بعد، فأتت صديقة والدته بقس من الكنيسة كي يرقيه ويدعو له بالشفاء.



وفي رده على سؤال حول بداية تعلقه بعالم الكتب والمثقفين، قال أبو الغار إن البداية كانت من خلال مكتبة القرية وأعمال توفيق الحكيم، ثم تردده بعد ذلك على «دار الكتب» ليستعير بعض الروايات، كما حكى عن بعض الكتاب والمثقفين الذين أحبهم، ومنهم يوسف إدريس، وعبد الرحمن الأبنودي وصلاح جاهين ونصر حامد أبو زيد، والأديب السوداني الطيب صالح.



وعن الأسباب التي أدت بالرئيس جمال عبد الناصر لاختياره للسفر إلى روسيا؟، قال أبو الغار إنه تخرج من المرحلة الثانوية وعمره 16 عامًا وفوجى بخطاب حكومي يأتيه على منزله ويفيد باختياره ضمن الطلاب المتفوقين للسفر إلى روسيا، والعودة للبدء في إنشاء مشروع الطاقة الذرية بمصر، كاشفًا أن الفكرة أغرته في البداية لكنه بعد تفكير قرر الرفض، ثم التحق بكلية العلوم، ومنها إلى كلية الطب، لافتًا إلى أنه كان ينتوى الهجرة والعيش في الدنمارك، لكنه لم يستطيع العيش خارج مصر.



وعن دور الصحافة في الوقت الحاضر، قال أبو الغار، إنه كان يحرص فيما مضى على قراءة أغلب الصحف، لكن اليوم لا يقرأ سوى ثلاثة جرائد هم «الأهرام والشروق والمصري اليوم»، لافتًا إلى أن الصحافة تستطيع تقديم الكثير إذا اتيح لها الفرصة.



وفي ختام الاحتفالية، أهدى الدكتور أسامة شوقي تمثال من البرونز بحجم الوجه، يعبر عن ملامح الدكتور محمد أبو الغار، صنعه الفنان المصري العالمي ناثان دوس.