وزير الآثار: أنا جايب العالم كله يشوف الوادى الجديد

قال الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، إن الوادى الجديد من المحافظات التى تضم عددا كبيرا من المواقع الأثرية والمزارات السياحية وأن أى مكان يضم آقار يعتبر منطقة جذب سياحي.



وأضاف العنانى خلال جولته بالوادى الجديد على رأس وفد سياحى يضم أكثر من 30 فرد من بينهم سفراء ومستشارين ثقافيين لعدد 17 دولة أجنبية، "أنا جايب العالم كله يشوف الوادى الجديد والآثار والمزارات السياحية والمعارض البيئية للحرف اليدوية" وأشار إلى افتتاح قرية سياحية فى قلب الصحراء بالخارجة تم إنشاءها على الطراز البيئى وملحق بها تجهيزات لإنشاء حديقة حيوان، بجانب زيارة منطقة البجوات الأثرية القبطية ومعبد هيبس الأثرى ومعرض اللوحات البيئية ، ومعبد الناضورة والغويطة وآبار جناح الساخنة والممشى السياحى بالخارجة.



وزاد بقوله: أنا جاى الزيارة مع سفراء ومستشارين ثقافيين من 17 دولة مثل النمسا والبرازيل وطاجكستان والبرتغال وكوريا الجنوبية المكسيك البرازيل بلجيكا، مؤكدا أن سفراء أسبانيا وأرمينيا اجلوا إنهاء خدمتهم والمغادرة لمدة شهرين لكي يحضروا الزيارة ويروا تاريخ وعراقة مصر ويشاهدوا بأنفسهم المقومات السياحية فى مصر.



وكشف عن وجود 32 بعثة أثرية تعمل فى مناطق مختلفة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد العالمية للنهوض بالآثار المصرية، بجانب دعم المناطق الأثرية بالمحافظة لضمان رفع كفاءتها والعمل على جذب السياح .