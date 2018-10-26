الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا في موسكو أعدته عناصر من داعش

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أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مخططًا لأعمال إرهابية في موسكو أعدته عناصر من داعش، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.