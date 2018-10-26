الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا في موسكو أعدته عناصر من داعش

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مخططًا لأعمال إرهابية في موسكو أعدته عناصر من داعش، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.