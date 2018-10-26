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الأمن الروسي يحبط مخططا إرهابيا في موسكو أعدته عناصر من داعش

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 4:38 م | آخر تحديث : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 4:38 م

أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي مخططًا لأعمال إرهابية في موسكو أعدته عناصر من داعش، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.


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