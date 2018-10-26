الدولار يقترب من أعلى مستوى له في 10 أسابيع

حوم الدولار قرب أعلى مستوى في عشرة أسابيع يوم الجمعة مع ترقب المستثمرين لمعرفة ما إذا كانت بيانات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة ستظهر بأي شكل تراجعا عن قوتها المستمرة منذ أشهر.

وعبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم رضاه عن قوة الدولار.

ويتوقع المتعاملون قراءة من المحتمل أن تكون أقوى لبيانات الناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وهو ما قد يتسبب في ارتفاع الدولار أكثر.

ومن المتوقع أن يكون الافتصاد الأمريكي قد نما 3.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام بعد نمو بلغ 4.2 بالمئة في الربع الثاني.

ومن المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول.

في الوقت ذاته، ارتفع اليورو قليلا إلى 1.1383 دولار يوم الجمعة. وكانت العملة الأوروبية الموحدة بلغت أدنى مستوى في شهرين عند 1.1353 دولار في الجلسة السابقة.

وخسر الدولار 0.2 بالمئة أمام العملة اليابانية ليسجل 112.14 ين، بينما بلغ الدولار الأسترالي الذي ينظر له على أنه قياس للإقبال على المخاطرة أدنى مستوى في نحو 33 شهرا.

ولم يسجل مؤشر الدولار تغيرا يذكر عند 96.56 يوم الجمعة بعدما بلغ أعلى مستوى في شهرين يوم الخميس. ومكاسب مؤشر الدولار ناتجة إلى حد كبير عن خسائر اليورو البالغ وزنه على المؤشر 57.6.