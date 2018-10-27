فرنسا تدرس إرسال قوات أمن إلى المدارس في المناطق المضطربة

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستنير اليوم الجمعة إن بلاده قد ترسل الشرطة الى المدارس في مناطق مضطربة في "لحظات متوترة".

وفي حديثه بعد اجتماع حول الأمن المدرسي مع وزراء ومسؤولين آخرين في مجالي التعليم والأمن، قال كاستنير إنه سيتم اقتراح مجموعة من الإجراءات في اجتماع حكومي يوم الثلاثاء القادم.

وتصدرت القضية عناوين الصحف بعد انتشار شريط فيديو في مطلع الاسبوع يظهر مراهقا في إحدى ضواحي باريس فيما يبدو يسحب مسدسا زائفا على مدرسته ليجعلها تضع علامة أمام اسمه لتثبت وجوده في الفصل الدراسي في الوقت المناسب.

وتم إجراء تحقيق رسمي مع الطالب في الثانويةبسبب الحادث، وفقا لإذاعة فرانس إنفو.