نجلة «عبد الناصر» تكشف تفاصيل كتابها الجديد عن والدها: «وثائق بخطه»

كشفت الدكتورة هدى جمال عبد الناصر، نجلة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، عن أسرار كتابها الجديد حول والدها، قائلة إنه الكتاب الخامس ضمن سلسلة كتب عنوانها «جمال عبد الناصر.. الأوراق الخاصة».

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية منى الشاذلي، مساء الجمعة، أنها استغرقت في كتابها الجديد 3 سنوات، وتسلمته مطبوعًا منذ يومين فقط.

وأوضحت أن أول كتاب في السلسلة تضمن حياة والدها حينما كان طالبًا في الكلية الحربية وحتى أصبح ضابطًا، والثاني تناول بداية ثورة 52، والثالث دار حول العدوان الثلاثي في 1956 وتضمن معلومات لم تُكشف من قبل.

وتابعت أنها اعتمدت في هذه السلسلة وخاصة في كتابها الأخير على أوراق خاصة بالرئيس الراحل ووثائق دونها بخط اليد، ولم يطلع عليها أحد، وبعض الوثائق استعانت بها من دول أخرى، موضحة: «هذه الكتب عبارة عن وثائق بخط بوالدي، كان يدونها لنفسه».

وواصلت: «لم استعن بعد بأرشيف مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية، لكنني حاولت مرة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، لكن زكريا عزمي رئيس الديوان في ذاك الوقت أخبرني أنهم لا يمتلكون شيئًا، لكنني سأعيد التجربة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي».

وذكرت أن والدها كان يضع كل وثائقه في غرفة بمنزل العائلة بمنشية البكري، والتي منها 151 جوابًا بينه وبين العائلة وزملائه، وأوراق عن فترة تأميم القناة وهذه الفترة وملاحظات التي كان يدونها خلال المؤتمرات والاجتماعات، معقبة: «أعتقد أنه كان يحتفظ بذلك الورق حتى يكتبه في يوم من الأيام».