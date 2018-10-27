السجن 12 عاما لمؤسس ناد للشباب في ألمانيا بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال

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قضت محكمة ألمانية بسجن مؤسس أحد نوادي الشباب في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن شمالي البلاد لمدة 12 عاما بتهمة الاعتداء الجنسي على أطفال.

كما قضت محكمة مدينة شفيرين اليوم الجمعة بإخضاع المتهم للرقابة الجنائية عقب إتمام مدة عقوبته.

وكان المتهم صاحب الـ44 عاما، أدلى باعترافات موسعة حول قيامه بالاعتداء الجنسي على عدد من الشبان الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و 13 عاما، وذلك خلال الفترة من عام 2009 حتى عام 2015.

وطالب الادعاء العام بسجن المتهم لمدة 13 عاما، بينما طالب الدفاع بسجنه لمدة 9 أعوام.

وكانت المحكمة أدانت من قبل المتهم عام 2016 بتهمة الاغتصاب وإساءة معاملة أطفال، وحكمت عليه بالسجن لمدة ستة أعوام ونصف.