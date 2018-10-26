ختام الدورة الثانية لملتقى رؤية لسينما الشباب

اختتمت، مساء أمس، فعاليات الدورة الثانية لملتقى رؤية لسينما الشباب والذي قام بتنظيمه المركز القومي للسينما برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما على مدار ثلاثة أيام بمركز الهناجر بدار الأوبرا المصرية وأشرف عليه الناقد السينمائي إسلام أحمد علي.



وأعلن الدكتور خالد عبد الجليل والناقد عصام زكريا والناقد خالد محمود والناقد رامي عبد الرازق عن الأفلام الفائزه بجوائز الملتقى، حيث فاز كل من فيلم «ذاكرة عباد الشمس» للمخرجة مي زايد بجائزة أفضل فيلم تسجيلي، وفاز فيلم «زي السكر» للمخرجة ندى رزق بجائزة أفضل فيلم روائي قصير حتى 10 دقائق، أما جائزة أفضل فيلم روائي قصير حتى 30 دقيقة فقد حصل عليها فيلم «خليل» للمخرج إسلام شامل.



كما أشادت اللجنة في تنويه خاص بفيلم «كل الطرق تؤدي إلى روما» للمخرج حسن صالح، وفيلم «قد يموت الأب في النهاية» للمخرج عبد الرحمن سالم.



وضمن فعاليات أمس، أقيمت ندوة استضاف خلالها الملتقى الناقدة السينمائية، ماجدة خير الله، في ندوه أدارها الناقد السينمائي أحمد عسر.