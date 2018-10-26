جروس يطالب لاعبي الزمالك بـ«الشجاعة» أمام الاتحاد السكندري

قال كريستيان جروس المدير الفنى للزمالك، أن مواجهة فريق الاتحاد السكندري في ذهاب دور الـ 16 للبطولة العربية للاندية الأبطال على ملعب برج العرب بالإسكندرية والمقررة إقامتها مساء غدٍ السبت، مباراة صعبة للفريق في بطولة تمثل أهمية كبيرة للفريق.

وشدد جروس على أهمية التركيز خلال اللقاء، خاصة مباراة الغد، فى ظل المساندة الجماهيرية للفريق السكندري، مشيرا إلى أن الفريق يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة، وعدم تسجيل أهداف في مرمى الفريق، موضحا أن الفريق يلعب دائما على الفوز في كل مبارياته.

وقال جروس: مع الاحترام للخصم لازم يكون عندنا شجاعة في مباراة الغد”.

وتأهل الزمالك لدور الـ16 بالبطولة العربية، بعد فوزه على فريق القادسية الكويتي، في المقابل صعد الاتحاد السكندري لهذا الدور بعد إقصائه فريق الترجي التونسي.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين على ستاد "الإسكندرية" يوم 30 من شهر نوفمبر المقبل.