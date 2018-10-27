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إيقاع عصابة بإنجلترا لتهريب مخدرات ومواد أخرى للمساجين بطائرات مسيرة

لندن - دب أ
نشر فى : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:42 م | آخر تحديث : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:42 م

أعلنت شرطة ويست ميدلاندز اليوم الجمعة، أن العديد من أفراد عصابة في وسط انجلترا استخدموا طائرات مسيرة عن بعد لتهريب ماقيمته نحو 706 آلاف دولار من المخدرات قد تم الحكم عليه بالسجن بفترات متفاوتة.

وحكم على سبعة أشخاص بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وعشر سنوات.

وقالت الشرطة إن العصابة استخدمت طائرات مسيرة أكثر من 50 مرة لنقل المخدرات بما في ذلك الحشيش الصناعي والكوكايين والهيروين إلى سبعة سجون في جميع أنحاء إنجلترا.

وأضاف محققون أن مشغل الطائرة المسيرة كان يتواصل مع نزيل السجن عبر الهاتف لتحديد نقطة الانزال للطائرة.

إجمالا، تم اتهام 15 شخصا بالتورط في العصابة التي كانت تقوم بنشاطها في الفترة من نيسان/ أبريل عام 2016 إلى يونيو عام 2017


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