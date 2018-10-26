فتح بوغاز مينائي «الإسكندرية والدخيلة» بعد تحسن الأحوال الجومائية

قال رضا الغندور، المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، إنه جرى فتح البوغازي في الخامسة والنصف من مساء الجمعة، بعد حسن الأحوال الجومائية ووصول سرعة الرياح وارتفاع الموج ودرجة الرؤية للمعدلات الطبيعية التي تسمح بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء بشكل آمن.

وأكد «الغندور»، أن إدارات الميناء المختصة بدأت فورا بدخول السفن المتراكية على المخطاف الخارجي طبقا لأولوية تراكيها، مشيرًا إلى أن عددها بلغ 40 سفينة.

فيما وجه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، جميع الإدارات بتوخي الحذر والالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية، وذلك للحفاظ على الأرواح والممتلكات، ودخول وخروج السفن والشاحنات والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.