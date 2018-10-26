الكنيسة الأرثوذكسية: نمتلك 23 وثيقة تثبت ملكية مصر لدير السلطان

كشف القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن آخر تطورات حادث الاعتداء على دير السلطان الأثري التابع للكنيسة المصرية في الأراضي المقدسة.



وقال متحدث «الكنيسة الأرثوذكسية»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دريم»، المُذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الخميس، إن الكنيسة تمتلك 23 وثيقة تثبت ملكية دير السلطان لمصر، فضلًا عن حكم المحكمة الإسرائيلية العليا عام 1971، موضحًا أن الموقف الإسرائيلي الحالي يهدف إلى تصعيد الخلاف.



وتابع: «إسرائيل تحاول ترميم الدير، والرهبان يرفضون ذلك للحفاظ على ملكية الدير إلى مصر، وندافع عن أرض مصرية وعربية وقبطية، ولن نفرط في الدير»، موضحًا أن الكنيسة المصرية تتواصل في الوقت الحالي منذ الاعتداء على الراهب المصري مع وزارة الخارجية المصرية للتدخل لإيقاف الاعتداءات على الدير من الجانب الإسرائيلي.



وشهد دير السلطان القبطي المصري في القدس، أمس الأربعاء، اعتداءات إسرائيلية على أحد رهبان الكنيسة الأرثوذكسية المصرية في القدس والذي يُدعى مكاريوس الأورشيلمي، وذلك خلال وقفة احتجاجية أمام الدير اعتراضًا على ترميمه من جانب القوات الإسرائيلية.