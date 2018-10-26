انطلاق خط حديدي عملاق بين ألمانيا والصين

بدأ اليوم الخميس تشغيل خط سكك حديدية عملاق بين ألمانيا والصين.



وقالت إدارة مدينة مانهايم بولاية بادن فيرتمبيرج جنوب غربي ألمانيا، إنه بدأ اليوم تشغيل الخط الذي يربط بين مدينة مانهايم ومنطقة الراين - نيكر الألمانية الحيوية، وبين مدينة تشونج كينج الكبرى في جنوب غرب الصين، حيث يعيش حوالي 33 مليون نسمة. وتقع المدينة وسط الصين، على منابع نهر يانج تسي.



وقالت إدارة مدينة مانهايم إن تشونج كينج ستكون منطلقا ومقصدا لقطار "ترانس آسيا" السريع الذي يربط بين الصين وألمانيا، ويعتبر ذا أهمية استراتيجية كبرى لعمليات الشحن اللوجستية بين الصين وأوروبا.



ويحتاج القطار السريع بين المدينتين إلى 17 أو 18 يوما ليقطع فيها مسافة قدرها 11200 كيلومتر.



وتقول إدارة المدينة إن الخط يمثل استكمالا مهما للطرق البحرية والجوية بين البلدين.



ويمر القطار بين مانهايم وتشونج كينج بمدن مالاتشفيتش (بولندا) وبريست (بيلاروس) ودوستيك (كازاخستان) وآلاشانكو (الصين).



وتعتزم الجهات القائمة على المشروع تسيير القطار مرة اسبوعيا.



وقال رئيس مدينة مانهايم، بيتر كورتس، اليوم: "إن تأسيس ربط مباشر لنقل البضائع بين مانهايم والصين يفتح للشركات طريقا إضافيا جذابا لنقل البضائع ويعزز من وضع مدينة مانهايم".