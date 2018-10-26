مصرع عامل صعقا بالكهرباء بسبب الأمطار في الإسكندرية

لقي عامل مصرعه، صعقا بالكهرباء، مساء أمس، بسبب مياه الأمطار بمحافظة الإسكندرية.



تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بالحادث، وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه تبين أنه أثناء قيام «ا. س. ا»، 36 عاما، مقيم في شارع الشيخ خفاجة، دائرة قسم شرطة كرموز، بتخطي مياه الأمطار بتقاطع شارع يوسف الحكيم مع شارع 12، وملامسته أحد الأعمدة الحديدية الحاملة لتندة إحدى المحلات "يعلوها كابل كهرباء خاص بإنارة الشارع" صعقه التيار الكهربائي.



وكشفت التحريات الأولية أن الضحية تم نقله بمعرفة الأهالي لمستشفى الجمهورية العام وفارق الحياة عقب وصوله المستشفى، وبسؤال شقيقه «م. س. ا»، 38 عاما، عامل، لم يتهم أحد بالتسبب في الحادث، فتم التحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى داخل المستشفى، وتم إخطار عمليات المحافظة، وشركة الكهرباء لإصلاح الكابل.



تحرر محضر بالواقعة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الحادث، وجار العرض على النيابة العامة.