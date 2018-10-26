وزيرة البيئة: أطلقنا ماراثون الدراجات للترويج عن مؤتمر التنوع البيولوجي بالمحافظات

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنه تم إطلاق ماراثون الدراجات، صباح اليوم من الإسكندرية، في إطار فعاليات تحضير مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي تستضيفه شرم الشيخ بعد أسبوعين.



وأضافت وزيرة البيئة، في تصريحات لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الجمعة، أن الرسالة الرئيسية للماراثون هي الترويج للمؤتمر من الإسكندرية حتى أسوان، وليس فقط على مستوى القاهرة أو المدينة التى سيعقد فيها، موضحة أن هناك اهتمام خاص بالمحافظات الساحلية، وجمع القمامة من الشواطيء، والتي تؤثر بالسلب على الأحياء المائية.

وأوضحت أن فعاليات الوزارة من خلال ركوب الدراجات أو تنظيف الشواطئ بالتعاون مع الاتحاد الأوربي يهدف إلى دعم الشباب الذي يعد جزءًا هامًا من منظومة التنوع البيولوجي، متابعة أن التجربة العملية أفضل حل لترسيخ مفهوم التنوع البيولوجي.

وانطلق ماراثون الدراجات، صباح اليوم الجمعة، فى إطار فعاليات تحضير مصر لمؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر الذي تستضيفه شرم الشيخ بعد أسبوعين، حضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بمشاركة الأمم المتحدة وتنظيم المعهد السويدي بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي.



