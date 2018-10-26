حوار جرىء بين رئيس الوزراء والشركات الأمريكية

مدبولي: تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري 38% خلال 10 سنوات

شهدت الجلسة الختامية لمؤتمر «مستقبل مشترك لمصر وأمريكا»، مساء أمس، أجرأ حوار بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وممثلي القطاع الخاص من 44 شركة أمريكية والتي تزور مصر.

توسط رئيس الوزراء ممثلي القطاع الخاص، حيث جلس على يمينه عمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي ورئيس مجموعة السويس، وعلى يساره المهندس طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة ووكيل اتحاد الصناعات.

الحضور شمل بخلاف ممثلي الشركات الأمريكية الزائرة لمصر بحثا عن فرص استثمار، ثمانية من الوزراء أبرزهم رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وعمرو طلعت وزير الاتصالات، وعلي مصيلحي وزير التموين، فضلا عن سفراء عدد من دول العالم، وبعض رجال الأعمال المصريين.

سأل عمر مهنا رئيس الوزراء عن ما تفعله الحكومة لجذب استثمارات جديدة، فأجاب مدبولي بأنه يعمل هو وزملائه على تذليل العقبات التي تواجه الاستثمار وتيسيير الإجراءات الخاصة بالعمل للقضاء على البيروقراطية، واعترف رئيس الوزراء بأن مشكلة البيروقراطية تتسع كلما هبطت التعاملات مع الجهاز الإداري للدولة مع صغار الموظفين، مؤكدًا أن الحكومة تتفهم ذلك تماما، وأن العلاج هو تحويل كثير من الخدمات إلى خدمات إلكترونية ذكية، وبالفعل تعمل الحكومة على تحويل 150 خدمة ورقية إلى خدمات إلكترونية.

وسأل طارق توفيق، رئيس الوزراء عن موقف الحكومة من القطاع الخاص كقائد لعملية التنمية، وإن كانت الاستثمارات الحكومية بديلة لاستثمارات القطاع الخاص أم لا؟

ورد رئيس الوزراء بأن مهمة الحكومة هي تمهيد الأرض للقطاع الخاص لقيادة التنمية. وأن كافة الاستثمارات الحكومية كانت في هذا التوجه، موضحا أن مصر واجهت قبل 4 أو 5 سنوات مشكلات خطيرة في مختلف المجالات كانت تستدعي تدخل الحكومة بسرعة وفاعلية حتى تصبح بيئة الاستثمار صالحة للعمل.

وسأل عمر مهنا عن أهم القطاعات الاستثمارية الواعدة التي تعمل الدولة على تحفيزها وتشجيعها، وأجاب مدبولي أن هناك رؤية واضحة ومعلنة لدى الدولة، وأن قطاع الصناعة هو أهم القطاعات التي تركز عليها الدولة، ويليه قطاع السياحة ثم الاتصالات والتي تمثل فرصا جيدة لتصبح لمصر دور إقليمي فيها، وبعده قطاع الزراعة واستصلاح الأراضي، ثم يأتي بعد ذلك قطاع التشييد والبناء.

وسأل طارق توفيق إن كان لدى الحكومة خطة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، فقال رئيس الوزراء: بالطبع، وأضاف مؤكدًا أن الحكومة ستتجه في الفترة القادمة إلى الخدمات الإلكترونية بشكل أكبر وأنه سيتم تقليص عدد العاملين بالجهاز الإداري خلال عشر سنوات بنسبة 38% وسيتم استبدالهم بأعداد محدودة مدربة ومؤهلة للتعامل مع التكنولوجيا.

وسأل عمر مهنا عن كيفية تعامل الحكومة مع مشكلة الانفجار السكاني، فقال الدكتور مصطفى مدبولي إنها بالفعل إحدى التحديات الخطيرة خاصة أننا ننمو بنسبة 2.2 مليون إلى 2.5 مليون نسمة سنويا، مضفا أنه التقى بعض الأجانب وتحدث معهم حول رقم الزيادة السنوية في السكان فرددوا تعبير Mission Impossible في إشارة لفيلم «مهمة مستحيلة».

وقال إننا بحاجة أن نوفر التغذية والمسكن والتعليم للملايين التي تضاف كل عام إلى السكان. وأكد أنه لا بديل عن استخدام حوافز تخص أعداد الأطفال لتشجيع كل أسرة على ألا يتجاوز عدد الأطفال لديها طفلان على الأكثر، وأضاف قائلا: ليس لدينا خيارات أخرى.