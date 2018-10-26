أحمد وفيق: لعبت دور البطولة في فيلم «سكوت هنصور» بدلا من أحمد زكي

قال الفنان أحمد وفيق، إنه بدأ مشواره الفني في السينما مع المخرج يوسف شاهين في فيلم الآخر، معقبًا: «أنا محظوظ أني بدأت مع ناس كبيرة، و مش عارف يوسف شاهين اختارني ليه بس عشان كنت بحلم بيه كتير تقريًبا».



وأوضح في لقائه ببرنامج «معكم»، المذاع عبر فضائية «cbc»، أمس الخميس، أنه عمل مع الفنان محمد صبحي والمخرج جلال الشرقاوي في المسرح، أثناء دراسته في المنصورة، وتم ترشيحه للعمل مع يوسف شاهين، من خلال الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم، موضحًا أنه لعب دور البطولة أمام الفنانة لطيفة في فيلم «سكوت هنصور» بدلًا من الفنان الراحل أحمد زكي.



وتابع: «يوسف شاهين رشحني للمصير ولكن لم يحالفني الحظ للعمل معه وفضلت حزين، لحد ما اترشحت لفيلم الآخر، وتعامل الكبار بيكون دايمًا بسيط فوجئت بيه بيكلمني وبيقولى أنا مرشحك لدور وأتمنى تقبل وأنا طبعًا كنت طاير من الفرح»، موضحًا أن بدايته في التمثيل كانت كوميدية، وحذره المخرج خالد الشرقاوي من تركها.



وأعرب عن سعادته لاختياره لأداء دور «راجي» في مسلسل «كأنه إمبارح»، معتبرًا العمل إضافة إلى سجله الفني، متابعًا: «لازم الإنسان يتعامل مع ديفوهاته على أنها مميزات وبالذات الفنان، يعني طولي اتعاملت معاه على أنه ميزه، وكمان الصوت الرخيم الناس تقدر تتعرف عليه من غير ما تشوفه».



وتدور أحداث مسلسل «كأنه إمبارح»، المأخوذ من المسلسل الإسباني «البحث عن لوكس»، حول عائلة مكونة من 4 أفراد يذهبون لرحلة شاطئية، وتفقد العائلة الولد الذي يبلغ من العمر 4 سنوات فى ظروف غامضة، ويبدأ شرخ كبير يحدث فى العائلة، ثم يعثرون عليه بعد مرور 24 عامًا على اختفائه.



والمسلسل من بطولة رانيا يوسف وأحمد وفيق وأحمد خليل، ومحمد الشرنوبي، وعدد كبير من الفنانين، وسيناريو وحوار مريم ناعوم، ومن إخراج حاتم على.





