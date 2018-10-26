بداية كافاليرز وثاندر الكارثية مستمرة وجيمس يقود ليكرز لفوز جديد

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استمرت البداية الكارثية لكليفلاند كافاليرز وأوكلاهوما سيتي ثاندر في الموسم الحالي بدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين بعد هزيمتين جديدتين ليل الخميس بينما يبدو أن الأمور بدأت تتحسن في لوس أنجليس ليكرز بعدما حقق فوزه الثاني على التوالي.

وتلقى كافاليرز وصيف البطل في الموسم الماضية الهزيمة الخامسة في خمس مباريات بخسارته 110-103 أمام ديترويت بيستونز الذي حافظ على سجله المثالي في أربع مواجهات حتى الآن.

واكتفت التشكيلة الأساسية لكافاليرز بتسجيل 39 نقطة فيما أحرز أربعة بدلاء يتقدمهم كايل كورفر بقية نقاط الفريق.

ويعاني كافاليرز منذ رحيل ليبرون جيمس إلى ليكرز وهو الأمر الذي سبق أن حدث عندما ذهب إلى ميامي هيت في 2010.

وفشل كافاليرز في بلوغ الأدوار الإقصائية في أربعة مواسم بعد رحيل جيمس وعندما عاد في 2014 بلغ النهائي أربع مرات متتالية وحصد اللقب في 2016.

وواصل بيستونز تألقه مع مدربه الجديد دواين كيسي الذي أقاله تورونتو رابتورز رغم حصوله على جائزة أفضل مدرب في الموسم الماضي.

وهذه هي أفضل بداية لبيستونز منذ موسم 2008-2009 وسيبحث عن انتصاره الخامس عندما يستضيف بوسطن سيلتيكس يوم السبت.

وحقق أندري دروموند لاعب بيستونز رقمين مزدوجين إذ سجل 26 نقطة واستحوذ على 22 كرة مرتدة وهو ما فعله زميله بليك جريفين أيضا بإحراز 26 نقطة والاستحواذ على عشر كرات مرتدة.

- انتصار جديد

وبعد الهزيمة في أول ثلاث مباريات في عهد جيمس انتفض أحد أفضل اللاعبين في تاريخ البطولة وسجل ثلاثة أرقام مزدوجة ليقود ليكرز للفوز 121-114 على دنفر ناجتس ويوقف سجله المثالي.

وأحرز جيمس 28 نقطة واستحوذ على 11 كرة مرتدة بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة إذ تحسن أداء الفريق منذ إيقاف راجون روندو وبراندون إنجرام لثلاث وأربع مباريات على الترتيب.

واشتبك روندو وإنجرام مع كريس بول لاعب هيوستون روكتس خلال فوز الأخير السبت الماضي.

وللمرة الثانية على التوالي يسجل جميع لاعبي التشكيلة الأساسية لليكرز 12 نقطة على الأقل وهو ما لم يحدث في أول ثلاث مباريات.

وكان ناجتس يسعى للحفاظ على بدايته المثالية في خمس مباريات لأول مرة منذ موسم 2009-2010.

وأحرز نيكولا يوكيتش 24 نقطة لناجتس بالإضافة إلى استحواذه على 11 كرة مرتدة.

وبهزيمة ناجتس أصبح نيو أورليانز بليكانز هو الفريق الوحيد في القسم الغربي الذي لم يخسر حتى الآن وسيحاول تعزيز بدايته المذهلة عندما يستضيف واشنطن ويزاردز يوم الجمعة.

- نهاية كارثية

واكتفى ثاندر بتسجيل نقطة واحدة في آخر أربع دقائق و14 ثانية مقابل 16 لضيفه سيلتيكس ليخسر 101-95.

وهذه هي أسوأ بداية لثاندر منذ تغيير اسمه من سياتل سوبر سونيكس وانتقاله إلى أوكلاهوما سيتي في 2008.

ويحتل الفريق المركز الأخير في القسم الغربي بعد الهزيمة في أول أربع مباريات.

ووضح تأثر ثاندر بعدم وصول راسل وستبروك العائد من إصابة إلى قمة مستواه فعلى الرغم من تسجيله 13 نقطة اكتفى اللاعب البالغ عمره 29 عاما بنسبة نجاح في التصويب بلغت 25 في المئة وفشل في إحراز أي رمية ثلاثية في خمس محاولات.

وعلى الجانب الآخر سجل جيسون تاتوم 24 نقطة لسيلتيكس الذي حقق انتصاره الثالث في خمس مباريات.

وأحرز داميان ليلارد 41 نقطة ليقود بورتلاند تريل بليزرز للفوز 128-114 على أورلاندو ماجيك.

ويحتل تريل بليزرز المركز الرابع في القسم الغربي بثلاثة انتصارات في أربع مباريات.