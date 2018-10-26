وزير الاقتصاد الألماني يرحب باتخاذ موقف مشترك من تصدير السلاح للسعودية

رحب وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في حديث لإذاعة دويتشلاند فونك باقتراح النمسا اتخاذ موقف مشترك من صادرات الأسلحة للمملكة العربية السعودية.

وذكر الوزير في المقابلة التي أجراها خلال زيارة إلى تركيا أن الحكومة الألمانية وافقت على عدم تسليم أسلحة للرياض في الوقت الحالي، وأضاف أن تأثير هذا القرار سيكون أقوى إذا ما تبنت البلدان الأوروبية موقفا مشتركا.

وقال النائب العام السعودي يوم الخميس إن النيابة العامة تلقت معلومات من الجانب التركي تشير إلى أن المشتبه بهم في واقعة مقتل خاشقجي ”أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة“ وهو ما يناقض بيانات رسمية سابقة بأن القتل لم يكن متعمدا.