«تريد لاين» تطلق الهاتف iPhone XS داخل مصر

أطلقت سلسلة متاجر تريد لاين، الموزع الرئيس لمنتجات أبل الأمريكية داخل مصر، مساء امس الخميس، هاتفها المنتظر iPhone XS رسميا داخل جمهورية مصر العربية، خلال حدث ضخم أقيم بمتجر الشركة بحضور قيادات وممثلي شركة أبل الأمريكية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وقيادات شركة تريد لاين.

وتأتي الأسعار الرسمية للهاتف العملاق على النحو التالي:

• هاتف iPhone XS نسخة 64 جيجا بسعر 24.600 جنيها مصريا.

• هاتف iPhone XS نسخة 256 جيجا بسعر 28.300 جنيها مصريا.

• هاتف iPhone XS نسخة 512 جيجا بسعر 33.200 جنيها مصريا.

كما تتيح الشركة الهاتف الأكبر والأقوى iPhone XS Max داخل فروعها، والذي سيأتي بالأسعار التالية:

• هاتف iPhone XS Max نسخة 64 جيجا بسعر 27.000 جنيها مصريا.

• هاتف iPhone XS Max نسخة 256 جيجا بسعر 30.700 جنيها مصريا.

• هاتف iPhone XS Max نسخة 512 جيجا بسعر 35.600 جنيها مصريا.

وشهدت الاحتفالية العديد من المفاجآت لزوار المتجر، وهو نفس التقليد الذي تحرص عليه الشركة في أي احتفالية تقيمها لإطلاق أحدث منتجاتها، وحرص عشاق منتجات أبل على التواجد داخل الفرع في هذا اليوم للاستمتاع بالعروض الترويجية والخصومات التي يتم إطلاقها خصيصا.

وصرح إيهاب مدحت رئيس قطاع التسويق والمبيعات بشركة تريد لاين، قائلا: "نشعر بالفخر لقيام شركة أبل الأمريكية باختيار مصر لتكون ضمن الدول العربية التي تشهد الإطلاق الرسمي للهاتف العملاق iPhone XS ، ونجحنا في توفير الكمية المناسبة لتغطية الطلب المتوقع على الهاتف خلال عملية الطرح، ولمسنا اهتماما كبيرا من جانب عملاء الشركة منذ إتاحة الهاتف للحجز المسبق".

الجدير بالذكر أن تريد لاين موزعا رئيسيا "Premium Reseller" لمنتجات أبل وهي أعلى درجة يمكن أن يحصل عليها موزعي أبل، وتمتلك تريد لاين مركزا ضخما لصيانة منتجات أبل بمنطقة السادس من أكتوبر، وهو أحد أكبر مراكز الصيانة الخاصة بمنتجات أبل بمنطقة الشرق الأوسط، بجانب مركز آخر تم افتتاحه مؤخرا داخل مول سيتي ستارز، وتقوم الشركة من خلال مراكز الصيانة بتقديم خدمات الدعم الفني لجميع عملائها وتلبية احتياجاتهم بشكل احترافي يتم مراقبته من جانب شركة أبل العالمية.

ويأتي هاتف iPhone XS بشاشة Super Retina قياس 5.8 بوصة، بدقة 2.436x1.125 بكسل من نوع OLED التي تتيح عرض مذهل للألوان يميل للواقعية بنسبة كبيرة للغاية، ويتمتع بتصميم زجاجي بالكامل من الألمونيوم مقاوم للماء والغبار، ووزنه لا يتجاوز 177 جراما.

ويضم هاتف iPhone X كاميرا أمامية بدقة 7 ميجابكسل، وهي نحيفة للغاية وتعتمد على تقنية Face ID التي تتيح فتح الهاتف ببصمة الوجه، وتتسم بميزة التثبيت التلقائي للصور، وضبط دقيق للتعريض الضوئي، كما تجلب نمط بورتريه إلى الكاميرا الأمامية من أجل صور سيلفي مذهلة مع تأثير عمق مجال التصوير.

في حين يضم الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل، مع خاصية التثبيت البصري المزدوج، وتدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K.

ويعتمد هاتف iPhone XS على معالج Bionic A12 الذي يعد من أقوى المعالجات في العالم، حيث يأتي بتقنية 7 نانوميتر فقط، ويدعم الهاتف خاصية الشحن اللاسلكي، ويأتي الهاتف بـ 3 فئات، الأولى بذاكرة تخزين داخلي سعتها 64 جيجابايت، والثانية بذاكرة تخزين داخلي 256 جيجابايت، والثالثة بذاكرة تخزين داخلي 512 جيجابايت.

أما هاتف iPhone XS Max فيتميز بحجم الشاشة الكبير، حيث يأتي بشاشة Super Retina قياس 6.5 بوصة، بدقة 2.688x1.242 بكسل من نوع OLED.