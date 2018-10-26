أعلنت مصادر دبلوماسية، أن مجلس الأمن الدولى سيجتمع، اليوم الجمعة، بطلب من الولايات المتحدة؛ للبحث فى الأزمة السورية بعد رفض دمشق تشكيل لجنة برعاية الأمم المتحدة لصياغة دستور جديد، بحسب «فرانس برس».

وكان الموفد الدولى الخاص إلى سوريا ستيفان دى ميستورا فشل خلال زيارته إلى دمشق، أمس الأربعاء، فى الحصول على موافقة الحكومة السورية على اللجنة الدستورية التى أوكلت اليه مهمة تشكيلها خلال مؤتمر حوار سورى نظّمته روسيا فى سوتشى فى يناير الماضى.

ولن يحضر دى ميستورا اجتماع مجلس الأمن شخصياً لكنه سيشارك فيه عبر الفيديو.

وكان دى ميستورا حضر، الأسبوع الماضى، بنفسه إلى نيويورك لإبلاغ مجلس الأمن أنّه قرّر مغادرة منصبه نهاية نوفمبر، وأنّه سيعمل خلال المدّة المتبقّية له تذليل العقبات التى تعترض تشكيل اللجنة الدستورية.

وسعى دى ميستورا خلال الأشهر الأخيرة لإنشاء لجنة دستورية تضم 150 عضوا، بهدف إعادة إحياء مسار التفاوض بين طرفى النزاع السورى.

وقدّمت كل من دمشق وهيئة التفاوض السورية المعارضة، لائحة بأسماء خمسين ممثلاً عنها، في وقت أبلغ دي ميستورا، الذي يتوجّب عليه تقديم لائحة ثالثة من خمسين اسما، مجلس الأمن الأسبوع الماضي أنّ دمشق لم توافق على الأشخاص الذين اختارهم لعضوية اللجنة، مشدّداً على ضرورة ألاّ يهيمن أي طرف عليها.

وبعد اختيار اعضاء اللجنة، سيكلّف 15 عضواً يمثّلون اللوائح الثلاث إجراء "إصلاحات دستورية"، وفق دي ميستورا.