زاب ثروت وهاني ساري يشاركان بحفل «كايروكي إمبير»

يبدأ بعد قليل حفل "كايروكي إمبير"، الذي يحييه فريق كايروكي، وزاب ثروت، والموزع الموسيقي ساري هاني.

يقيم فريق «كايروكي»، حفل الإصدار الثاني من حفلاتها الخاصة تحت اسم «كايروكي إمباير»، اليوم بالتجمع الخامس، بعد تأخر الحفل لما يقرب من شهر بسبب التأجيل، فكان من المقرر أن تقام في 28 سبتمبر، تم تأجيلها لتقام 19 أكتوبر، ثم تأجلت مرة أخرى ليكون اليوم 26 أكتوبر موعد إقامتها.

وكان فريق "كايروكي"، قد أكد أن هذا الحفل سيكون الأكبر عن سابقاتها، وجاء قرارهم بعد النجاح الساحق الذي حققته حفلتهم الأولى تحت اسم «كايروكي إمبير»، وهي سلسلة من الحفلات الضخمة.