الجمعة 26 أكتوبر 2018 6:50 م القاهرة القاهرة 22.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

تتوقع من بطل دوري أبطال إفريقيا 2018؟
النتـائـج تصويت

العراق تعلن وقف تصدير النفط إلى إيران التزاما بالعقوبات الأمريكية

دينا النجار
نشر فى : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 5:21 م | آخر تحديث : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 5:21 م

أعلنت العراق عن وقف تصدير النفط الخام من كركوك إلى إيران في نوفمبر المقبل التزاما بالعقوبات الأميركية على إيران، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك