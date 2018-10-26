العراق تعلن وقف تصدير النفط إلى إيران التزاما بالعقوبات الأمريكية

أعلنت العراق عن وقف تصدير النفط الخام من كركوك إلى إيران في نوفمبر المقبل التزاما بالعقوبات الأميركية على إيران، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.