العراق تعلن وقف تصدير النفط إلى إيران التزاما بالعقوبات الأمريكية

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أعلنت العراق عن وقف تصدير النفط الخام من كركوك إلى إيران في نوفمبر المقبل التزاما بالعقوبات الأميركية على إيران، وذلك حسبما أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، اليوم الجمعة.