أغنية عن البعوض تثير ضحك ميجان

ذكرت تقارير، اليوم الجمعة، أن ميجان، دوقة ساسكس، انفجرت في الضحك حتى ادمعت عيناها، خلال عرض كوميدي حول البعوض لتلاميذ بمدرسة في تونجا، كانوا يغنون ويرقصون أثناء أداء العرض.

وقدم طلاب في مدرسة "توبو كوليدج" للامير هاري وميجان عرضا كوميديا بشأن المشاهد والاصوات في غابة استوائية بالجزيرة.

لكن مشهد فتيان من تونجا وهم يقفزون أثناء تقليد أصوات طنين البعوض أثار ضحك ميجان حتى ادمعت عيناها .

وحضر الزوجان الملكيان عشاء ملكيا مع ملك تونجا، توبو السادس حيث تألقت ميجان في ثوبها المطرز الفضي الطويل وكان الامير هاري يرتدي ملابس سهرة سوداء وميداليات على اليسار.