نصائح طبية لحماية طفل الحساسية التنفسية من الأتربة في الجو

يأتي فصل الخريف وتأتي معه تقلبات الطّقس والظواهر الجوية المتغيرة، فيصبح الجو محملا بالأتربة التي قد تصيب مرضي حساسية الجهاز التنفسي في بعض الأحيان باختناق، كما تؤثر بشكل كبير على أطفال الحساسية التنفسية ما قد يؤدي الى مضاعفات فيما بعد.

ويقدم طبيب الأطفال، محمد هلال صاوي، روشتة نصائح طبية لـ”الشروق” لوقاية أطفال الحساسية التنفسية من الأتربة الناتجة عن تقلبات الجو.



1. ممنوع رش الروائح أمام الطفل

2. عدم خروج الطفل من المنزل بتاتا خلال استمرار الأتربة

3. ضرورة وضع الطفل للكمامة الطبية إذا لزم الخروج من المنزل

4. ممنوع تنظيف الأتربة في مكان تواجد الطفل

5. يرجى ترطيب الغرفة بأي وسيلة مثل استخدام رزاز الماء؛ للقضاء على الأتربة العالقة في الجو

6. يجب مسح الأتربة على النوافذ بعد غلقها جيدا

7. منع التدخين في أي مكان في المنزل بتاتا، سواء في الشرفة أو المرحاض