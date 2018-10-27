تقرير إعلامي: لا توجد دوافع إرهابية وراء احتجاز رهينة في غرب ألمانيا قبل أسبوعين

أعلن تقرير إعلامي، أن المحققين في حادثة إضرام النار واحتجاز رهائن قبل ما يقرب من أسبوعين في محطة كولونيا الرئيسية للقطارات لم يتوصلوا حتى الآن إلى أدلة على وجود خلفية إسلامية متطرفة وراء القيام بالحادث.

وأضاف التقرير أن الأشياء التي تم تحريزها حتى الآن من حجرة الجاني المحتمل واتصالاته عبر شبكة الإنترنت والهاتف المحمول لم تدل ، بعد عملية تقييمها ، على هذه الدوافع.

وذكرت شبكات "دبليو دي آر" و "إن دي آر" التلفزيونيتان وصحيفة "زود دويتشه تسايتونج" ذكرت جميعا اليوم الجمعة أن المواد المحرزة تحمل أدلة متزايدة على مشاكل نفسية جسيمة يعاني منها الشخص، ولا تدل على خلفية إسلامية إرهابية.

ولم يتيسر التوصل إلى الادعاء العام الألماني لاستيضاح موقفه من هذه التحقيقات.