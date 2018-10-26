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ساري يستبعد لوفتوس تشيك من حساباته على الرغم من تألقه في الدوري الأوروبي

رويترز
نشر فى : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:40 ص | آخر تحديث : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 11:40 ص

يؤمن ماوريسيو ساري مدرب تشيلسي بأنه يواجه ”مشكلة فنية“ إذ يعجز عن وضع روبن لوفتوس-تشيك في التشكيلة الأساسية رغم تسجيل لاعب الوسط ثلاثة أهداف في الفوز 3-1 على باتي بوريسوف في الدوري الأوروبي لكرة القدم يوم الخميس.

واستغل لاعب إنجلترا فرصة نادرة بالمشاركة في التشكيلة الأساسية ليقود تشيلسي للانتصار باستاد ستامفورد بريدج.

لكن ساري أشار إلى أن التحسن في الواجب الدفاعي سيكون الطريق أمام فرص أكبر للوفتوس-تشيك الذي يأتي خلف نجولو كانتي وجورجينيو وماتيو كوفاتشيتش وروس باركلي في الترتيب.

وأبلغ ساري شبكة بي.تي سبورت التلفزيونية ”نملك أربعة لاعبين في خط الوسط من بينهم ثلاثة يتميزون بالأسلوب ذاته.

”إنهم يتميزون بالجانب الهجومي ويختلف عنهم كانتي فهو لاعب وسط مدافع. لذا من الصعب جدا أن أضع اثنين من لاعبي الوسط لديهم الأسلوب ذاته في التشكيلة الأساسية“.

ويحل تشيلسي، الذي يتأخر بنقطتين عن مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، ضيفا على بيرنلي صاحب المركز 13 يوم الأحد.


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