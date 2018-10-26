3 اتهامات لأعضاء ألتراس أهلاوي المقبوض عليهم بالجيزة عقب مباراة وفاق سطيف

النيابة تحدد الأحد لنظر تجديد حبسهم.. والتحريات: تجمهروا بالطريق وبحوزتهم شماريخ



حددت النيابة العامة بجنوب الجيزة، جلسة الأحد المقبل 27 أكتوبر لنظر أمر تجديد حبس 6 شبان من رابطة "التراس أهلاوى" لاتهامهم بإثارة الشغب عقب مبارة النادى الأهلى ووفاق سطيف الجزائري مساء الثلاثاء الماضي أمام قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار هشام رفعت الشريف، عن توجيه 3 اتهامات للشبان الستة ضمت: التظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة مخالفة للقانون تمثلت فى رابطة «أولتراس أهلاوي»، وتعطيل حركة السير.

وذكرت التحقيقات الأولية، أن المتهمين تجمعوا وآخرين على مقهى بشارع العشرين بمنطقة فيصل عقب مبارة النادى الأهلى ووفاق سطيف الجزائري فى نصف نهائي بطولة إفريقيا مساء الثلاثاء الماضي، موضحة أن المتهمين تظاهروا وتجمهروا في الطريق مما أدى إلى تعطيل حركة المرور.

وجاء بتحريات المباحث التى اطلعت عليها النيابة قيام المتهمين بالهتافات للإفراج عن زملائهم ورفعوا لافتات مكتوب عليها "الحرية لمعتقلي النادي الأهلي، والمجد للشهداء". فيما ضمت الأحراز المضبوطة معهم "شماريخ وشاشات تليفزيون وبروجكتر".

وأضافت التحقيقات أن المتهمين الستة أنكروا الاتهامات المنسوبة لهم، مؤكدين أنهم كانوا يحتفلون بفوز النادي الأهلي وتأهله لنصف نهائي أفريقيا ولم يعطلوا المواصلات.

كانت النيابة، قررت أول أمس الأربعاء، حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات معهم بعد ضبطهم بمنطقة فيصل.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا، باشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قررت خلال الأسبوعين الماضيين، حبس عدد من مشجعي رابطة «ألتراس أهلاوي» على ذمة التحقيقات الجارية فى اتهامهم بترويج ونشر بيانات تحريضية ضد مؤسسات الدولة على خلفية أحداث مباراة الأهلي وحوريا كوناكري الغينى، فى ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والتي أقيمت مساء يوم الجمعة 14 سبتمبر باستاد السلام.

ونسبت النيابة للمتهمين في القضية التي تحمل رقم 1408 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية تمثلت فى جروب «أولتراس أهلاوي»، وترويج ونشر بيانات تحريضية ضد مؤسسات الدولة.

وكانت هذه المباراة قد شهدت هتافا جماهيريا ضد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، على خلفية أزمته مع النادي الأهلي بعد استقالته من منصب رئيسه الشرفي وامتلاكه لنادي "الأسيوطي" وتغيير اسمه إلى "بيراميدز".

وفي مايو 2015، قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، في الدعوى التي أقامها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بحظر روابط الالتراس على مستوى الجمهورية واعتبارها جماعة إرهابية.