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عمرو أديب: كل الشعوب العربية تقف بجانب إخوتنا في الأردن

الإعلامي عمرو أديب
الإعلامي عمرو أديب
أحمد العيسوي
نشر فى : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 1:06 ص | آخر تحديث : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 1:06 ص

أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن تعازيه للشعب الأردني، في وفاة أطفال جرفت السيول حافلتهم المدرسية، في منطقة البحر الميت.

وكتب «أديب»، عبر حسابه بموقع «تويتر»، مساء الخميس: «نشاطر أهلنا في الأردن العزاء في أطفالهم الأبرار، شعب الأردن قادر على تخطي هذه المأساه الإنسانية ولا شك أن الشعب المصري وكل الشعوب العربية تقف بجانب إخوتنا وأهلنا الأعزاء».

وتابع: «كم تكون الطبيعة قاسية في بعض الأحيان، رحمهم الله وألهم أهلهم الصبر والسلوان».

وكانت الحكومة الأردنية، قد أعلنت مساء الخميس، عن وفاة 18 تلميذًا كانوا على متن حافلة مدرسية جرفتها السيول في واد بمنطقة البحر الميت، بالإضافة إلى سكان بالمنطقة، مشيرة إلى استمرار عمليات البحث والإنقاذ لعدم وضوح عدد المفقودين.


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