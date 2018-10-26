رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي يؤكد أن تونس لن تكون منصة لمخيمات اللاجئين

أكد رئيس المفوضية الأوروبية جون كلود يونكر، اليوم الجمعة، أن تونس لن تكون منصة لوضع مخيمات للاجئين، وهو المقترح الذي طرح في السابق بين دول التكتل الأوروبي للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر المتوسط.

وجاء تأكيد رئيس المفوضية، الذي يؤدي زيارة عمل إلى تونس منذ أمس الخميس ،أثناء مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد اليوم الجمعة.

واقترحت دول من الاتحاد الأوروبي في وقت سابق ان يجري وضع مراكز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين من طالبي اللجوء في شمال افريقيا ومن بينها تونس، على أن يجري دراسة طلباتهم قبل دخولهم الاتحاد الأوروبي.

لكن تونس وباقي دول المنطقة ترفض هذه الخطوة بشدة. وقال يونكر اليوم إن "تونس لن تكوت منصة للاجئين".

وكان يونكر وقع أمس مع الرئيس الباجي قائد السبسي اتفاقيات بقيمة 270 مليون يورو لدعم المؤسسات والاصلاحات في البلاد.