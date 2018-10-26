«الصحة»: الوزيرة أهدت السودان 100 منحة لعلاج فيروس سي في مصر

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، قد قررت استضافة حوالي 25 مسعفًا سودانيًا في مصر، حتى يحصلوا على دورة تدريب المسعف بالمركز الإقليمي للإسعاف بشرم الشيخ.



وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الخميس، أن هناك كذلك ورشة عمل أخرى، لنقل الخبرات المصرية في القضاء على فيروس سي، إلى الجانب السوداني، لتدريبهم على كيفية الوقاية والعلاج من المرض.



واستطرد كذلك أن الدكتورة هالة زايد، قد أهدت حوالي 100 منحة علاجية لعلاج فيروس سي في مصر، للجانب السوداني بمناسبة زيارة رئيس الجمهورية إلى الخرطوم، كما أهدت حوالي 203 منحة تدريبية وتعليمية للأطباء والممرضين السودانيين، لرفع كفاءتهم بشكل علمي.



وذكر أن «زايد» شهدت توقيع عدة بروتوكولات بين الجانبين المصري والسوداني، لاستقدام المرضى السودانيين وعلاجهم في مصر، مستطردًا أنها أكدت على معاملة المريض السوداني كالمواطن المصري، من حيث الأمراض والمعاملة، وهو ما يعكس قوة العلاقات بين البلدين.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الخميس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم لعقد قمة مع الرئيس السودانى عمر البشير، فى إطار الدورة الثانية للجنة الرئاسية المصرية السودانية المشتركة.