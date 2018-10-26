الكرملين: لا أساس للشك في تصريحات السعودية حول مقتل خاشقجي

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، إنه لا أساس للشك في تصريحات العائلة الملكية السعودية عن عدم ضلوعها في مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي.

وأعرب بيسكوف للصحفيين عن ترحيب بلاده بدعم السعودية للموقف الداعي للتحقيق في مقتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في وقت سابق الشهر الجاري ،بحسب وكالة "سبوتنيك".

وردا على سؤال حول موقف روسيا من القضية، تعليقا على المحادثة الأخيرة بين الرئيس بوتين والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قال بيسكوف: "الموقف الروسي أوضحه الرئيس بوتين. سمعنا وإياكم تصريحات العائلة الملكية عن إدانة جريمة القتل هذه، وعن عدم ضلوع العائلة المالكة في ذلك. ما عدا ذلك هو مسألة تحقيق، التحقيق الذي تريده العائلة الملكية ذاتها. نحن نرحب بذلك".

كان الكرملين أعلن أمس الخميس عن اتصال هاتفي بين بوتين والملك سلمان ، تم التطرق خلاله إلى قضية مقتل خاشقجي.

كان الرئيس الروسي قال يوم الخميس الماضي، إنه من الضروري انتظار نتائج التحقيق في اختفاء الصحفي السعودي.