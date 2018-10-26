السلطات الأمريكية تؤكد احتجاز شخص على صلة بالطرود المشبوهة

أكدت وزارة العدل الأمريكية، احتجاز شخص واحد على ذمة التحقيقات فيما يتعلق بمجموعة من الطرود المشبوهة التي تم إرسالها إلى عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بالحزب الديمقراطي المعارض وإلى شبكة سي إن إن الإخبارية وشخصيات أخرى في الأيام القليلة الماضية.

وقالت سارة إسجور فلوريس المتحدثة باسم وزارة العدل لأمريكية إن المزيد من التفاصيل ستصدر خلال الساعات القادمة.

وتم إرسال 12 طردا مشبوها احتوى بعضها على مواد قنابل أنبوبية إلى شخصيات من بينها الرئيس السابق باراك أوباما ورجل الأعمال الخيرية الملياردير جورج سوروس. في حين لم ترد بلاغات عن حدوث إصابات.

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تم إطلاعه اليوم الجمعة على التطورات من قبل رئيس الأركان جون كيلي ومسؤولي إنفاذ القانون.