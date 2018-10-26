رئيس الوزراء السريلانكي يتحدى قرار الرئيس بإقالته

أكد رانيل ويكريمسينجه اليوم الجمعة، أنه لا يزال رئيسا لوزراء سريلانكا وقال للصحفيين إنه سيطعن في قرار الرئيس مايثريبالا سيريسينا بإقالته وتعيين رئيس البلاد السابق ماهيندا راجاباكسا بدلا منه.

وقال وزير المالية مانجالا ساماراويرا، الموالي لويكريميسينجه، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن "تعيين راجاباكسا كرئيس للوزراء غير دستوري وغير قانوني. إنه انقلاب على الديمقراطية."

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من قرار حزب تحالف حرية الشعب الموحد الذي ينتمي إليه سيريسينا، والذي يشكل جزءا من الائتلاف الحاكم في برلمان البلاد البالغ مجموع مقاعده 225 مقعدا، الانسحاب من الحكومة.

وبتعيين راجاباكسا فعليًا كرئيس للوزراء، تمت تنحية رانيل ويكريمسينجه.

وبث التليفزيون الحكومي مراسم أداء اليمين على الهواء مباشرة ، بينما تم تشديد الإجراءات الأمنية حول مكتب الرئيس الذي أقيمت به المراسم.