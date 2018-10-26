«حقوق مستأجري مصر»: 10 مليون وحدة سكنية «إيجار قديم»

• مستأجري الإيجار القديم حصلوا على وحداتهم وفقا للدستور والقانون

قال شريف الجعار، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق مستأجري مصر، إن هناك 12 مليون وحدة سكنية مغلقة في مصر من إجمالي 45 مليون وحدة سكنية، متابعًا أن هناك 10 ملايين وحدة سكنية إيجار قديم تضم نحو 20 مليون مواطن.

وأوضح في لقائه ببرنامج «حقائق وأسرار»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن مستأجري القانون القديم حصلوا على وحداتهم السكنية وفقًا للدستور والقانون، موضحًا أن قانون 77 و81 جاء في ظل شرعية دستورية، ومشروع القانون المقدم للبرلمان لتعديل التشريع الحالي باطل دستوريًا، على حد قوله.

وتابع: «أحكام المحكمة الدستورية بناء على قانون وليس على موضوع، وحتى لو تم تغيير الدستور هذا لايلغي الأحكام»، موضحًا أن تحرير العقود بين المالك والمستأجر عن طريق قانون استثنائي يعد تحايل وتضليل للناس ولا يجوز دستوريًا.

ويُذكر أن النائب إسماعيل نصر الدين، تقدم بمذكرة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بشأن عقد جلسات حوار مجتمعى بخصوص مشروع قانون الإيجار القديم الذى تقدم به هو والنائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق.



