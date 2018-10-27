إيداع 7 سوريين وألماني السجن على ذمة التحقيق بتهمة اغتصاب فتاة في ألمانيا

ألقت السلطات الألمانية القبض على ثمانية رجال في مدينة فرايبورج غربي ألمانيا للاشتباه في قيامهم باغتصاب فتاة.

وأعلنت الشرطة والادعاء العام اليوم الجمعة أنه تم إيداع سبعة سوريين تتراوح أعمارهم بين 19 و29 عاما وألماني 25 عاما، السجن على ذمة التحقيق للاشتباه بقوة في تورطهم في جريمة الاغتصاب.

وبحسب بيانات السلطات، حصلت الفتاة، على مشروب من شخص مجهول ليلة 14 أكتوبر الجاري بأحد النوادي الليلة بفرايبورج، ثم غادرت الملهى مع الرجل في منتصف الليل.

وفقا لبيانات المدعية، تعرضت الفتاة للاعتداء الجنسي على يد أحد المشتبه بهم بالقرب من منطقة غابات، ثم قام الآخرون باغتصابها.

وتم الإبلاغ عن الجريمة عقب ظهر اليوم التالي. ومنذ ذلك الحين تجري مجموعة من 13 محقق من رئاسة شرطة فرايبورج تحقيقات في الجريمة.