تكريم فرقة رباعي نوح وفرقة أوركسترا الشباب في مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني

ينطلق في الخامسة من مساء السبت بقصر المانسترلي مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني برئاسة سهير عبد القادر

المهرجان ينطلق تحت شعار 100 سنة مانديللا ويضم الصين وافريقيا والدول العربية بمشاركة 25 دولة حتي العالم.

يقدم المهرجان جوائز تكريم للكيانات الفنية التي أثرت المناخ الثقافي والفني بتاريخها وأعمالها وايضا للمبادرات الفنية الناجحة .

منها فرقه رباعى نوح

وهي فرقه غنائية أسسها المغنى والملحن محمد نوح وصم إليه ابنه وإبنتيه

تعاونت الفرقة مع نخبه من أهم الشعراء فى ذلك الوقت امثال صلاح جاهين، وعبد الرحمن الأبنودى،

وسرعان ما اشتهر نوح بأدائه ونوعية أغانية الجديدة.. وصار له اسم وشهره كبيرة فى ذلك الوقت وسمي فرقته " النهار"

ومن أشهر أغانيهم مدد مدد وشدى حيلك يابلد، الصبر طيب، نرضى منرضاش، شيلى طرح الأحزان، أشبهك بأيه

كما يكرم المهرجان أوركسترا الشباب ‘الرياضة و صاحبة الفكرة ومؤسسة االأوركسترا د. أمل جمال وكيل وزارة الشباب

ورئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية“

اوركسترا وزارة الشباب والرياضة للموسيقى والغناء بقوده المايسترو الدكتور عز الدين طه والدكتور أسامة

على و يضم مجموعة مختارة من الشباب والفتيات المتميزين.

وفريق كورال مستشفي 57357 الذى يضم الأطفال المرضي من هواة الموسيقى والغناء.. ويشاركهم أيضا بعض األطفال الذين أتموا

شفاءهم.. ويتولى تدريبهم بعض املتطوعني املهتمني باملوسيقى.. ويشارك فريق كورال االمستشفى فى معظم

االاحتفاليات.. ويتلقى أعلى درجات الإعجاب من ضيوف المستشفى مما يساهم فى إسعاد الأطفال.. ويتيح هذا

النشاط للأطفال المرضى فرصة التعبير عن مواهبهم ودعمهم خلال فترة المرض وتشجيعهم على ممارسة

حياتهم بصورة طبيعية مما يساهم فى تحسين حالتهم النفسية وعلى استجابتهم للعلاج.

يذكر ان المهرجان تستمر فاعلياته حتي الثالث من نوفمبر المقبل و تقيمه وزارة السياحة وهيئة التنشيط السياحي برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة ووزارة الخارجية وسفارات الدول المشاركة واكاديمية الفنون