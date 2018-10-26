محكمة تركية تقضي بسجن ألماني بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي

قضت محكمة تركية بسجن مواطن ألماني ستة أعوام وثلاثة أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

وقال حسين بيلجي، محامي المتهم المنحدر من مدينة جيسن الألمانية، باتريك كيه، صباح اليوم الجمعة في تصريحات صحفية، إن المحكمة قضت أيضا بسجن موكله، المعتقل في تركيا منذ مارس الماضي، لمدة عام وثمانية أشهر، لأنه دخل منطقة محظورة عسكريا، مشيرا إلى أن هذا الجزء من العقوبة معلق بشروط، وأضاف أنه سيطعن على الحكم.

واستغرقت المحاكمة الثانية مدة لم تتجاوز الساعة. وكانت جلسات القضية بدأت قبل نحو ثلاثة أسابيع.

واتهم الادعاء العام التركي باتريك بالانتماء لوحدات حماية الشعب الكردية النشطة في سورية، والتي تصنفها تركيا "منظمة إرهابية".

وبحسب بيانات أسرة باتريك، فإنه كان يقوم برحلة تجول في تركيا.