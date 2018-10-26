أعلنت جامعة المنيا، عن فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2018-2019، وسحب وتقديم الاستمارات بجميع الكليات اعتبارًا من الخميس المقبل، الأول من نوفمبر.

صرح بذك د. مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس الجامعة، وأضاف أنه تم تشكيل لجنة عليا لمتابعة أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية والإشراف عليها، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين الأحد 4 نوفمبر، وبدء تلقي الطعون وفحصها خلال يومي الخامس والسادس من نفس الشهر، على أن تبدأ الدعايا الانتخابية اعتبارًا من الخميس 8 نوفمبر، وانتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز، وإعلان النتائج الأحد 11 نوفمبر، وتبدأ انتخابات الإعادة الإثنين 12 نوفمبر، تليها انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات، ثم انتخابات رئيس الاتحاد، ونائبه على مستوى الكليات، وأخيرًا انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة، وذلك في الخامس عشر من شهر نوفمبر.

وأوضح أن هناك شروطًا واجب توافرها للطالب المرشح، وهو أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ومتسما بحسن السمعة والأخلاق القويمة، وأن يكون مستجدا فى فرقته الدراسية وغير راسب، وأن يكون للطالب نشاط طلابى موثق في الجامعة فى مجال اللجنة المرشح لها، وألا يكون قد سبق مجازاته تأديبيا، أو سبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وألا يكون منتميا إلى أى تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية يجرمها القانون، على أن يلتزم كل مرشح بتقديم برنامج انتخابى مع أوراق الترشح فى اللجنة المرشح لها.