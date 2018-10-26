22 لاعب في قائمة الأهلي لمواجهة الوصل الإماراتي

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة الوصل الإماراتي المقرر لها بعد غدًا الأحد في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى : شريف إكرامي - علي لطفي - محمد الشناوي

الدفاع : أحمد فتحي - أحمد علاء – ساليف كوليبالي - سعد سمير - أيمن أشرف - صبري رحيل - محمد هاني

خط الوسط : كريم نيدفيد - هشام محمد - حسام عاشور - عمرو السولية - أحمد الشيخ - محمد شريف - أحمد حمودي - وليد سليمان - ميدو جابر

الهجوم : صلاح محسن، ومروان محسن ووليد أزارو.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا غدًا السبت ببرج العرب بالإسكندرية استعدادًا لمواجهة بطل الإمارات علمًا بأن الأهلي تأهل لهذا الدور عقب تخطى عقبة النجمة اللبناني في دور الـ32 من البطولة.