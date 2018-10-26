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ماكرون ينتقد دعوات بوقف مبيعات السلاح للسعودية بسبب خاشقجي

باريس - د ب أ
نشر فى : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 9:22 م | آخر تحديث : الجمعة 26 أكتوبر 2018 - 9:22 م

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الدعوات التى ظهرت مؤخرا بوقف مبيعات الأسلحة للسعودية؛ ردا على مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي ووصفها بأنها "ديماجوجية محضة".

وقال ماكرون بعد اجتماع في براتيسلافا مع رئيس الوزراء السلوفاكي بيتر بيليجريني، إن أي عقوبات تستهدف "مجالا لنشاط معين.. أو أفرادا أو مصالح يتعين أن يتم توضيح أن لهم علاقة بقتل خاشقجي".

ويشدد ماكرون على أن "هذا ليس له علاقة بقضية خاشقجي، هذا مرتبط بالوضع في اليمن (حيث تقاتل السعودية المتمردين الحوثيين) ، الأمر الذي يتطلب متابعة عن كثب"، في رد على صفقات الأسلحة المشتركة.

وأضاف أن أي عقوبات في قضية خاشقجي يجب فرضها على المستوى الأوروبي "بمجرد أن تتأكد الحقائق".


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