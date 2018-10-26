أعلن "لونلي بلانت"، الدليل الشهير للسفر حول العالم، عن أفضل 10 بلاد ومدن سياحية في العالم لعام 2019 القادم، وجاءت المملكة العربية المغربية في الترتيب الأخير كأفضل مدينة سياحية في العالم في عام 2019، ونشرت صحيفة CNN الأمريكية ترتيب المدن، مع ذكرها لمميزات كل مدينة.

كوبنهاغن، عاصمة الدنمارك

تتميز العاصمة الدنيماركية كوبنهاجن، بتصاميم مبانيها العصرية، ويوجد بها 15 مطعما حائزا على نجمة ميشلين في الجودة، كما يوجد بها مدينة كبيرة لصناعة اللأغذية، وسوق للأغذية والحرف، وتحتوي المدينة على حديقة تيفولي جاردنز، وهي واحدة من أقدم الحداسق في العالم، هذا كله بالإضافة الى منحدر تزلج اصطناعي.

مدينة شنجن في الصين

تسمي شنجن بمدينة الصين في المستقبل، فهي تتميز بالهندسة المعمارية الحديثة والممارسات البيئية المبتكرة وعدد كبير من التصميمات الجديدة، كما أنها متصلة بهونغ كونغ، المنطقة الإدارية الخاصة في الصين، عن طريق السكك الحديدية، أيضا هي مزدهرة بالأطعمة المختلفة التي يمكن لأي أحد أن يطلبها، ويوجد بها نادي ممتع، أماكن للموسيقى، ومنتزهات ترفيهية.

مدينة نوفي ساد، في صربيا

نوفي سات مدينة يتجمع فيها عشاق الموسيقي، وهي ليست معروفة على الرغم من أنها موطن المهرجان الموسيقي السنوي "الخروج"، والذي يعقد كل يوليو في قلعة بيتروفارادين الأثرية التي تعود الى القرن الـ 18، وتستحق الزيارة.

مدينة ميامي في فلوريدا

ميامي هي مدينة رائدة في التجارة والاقتصاد والثقافة والترفيه والتعليم والتجارة العالمية، ففي عام 2008 قامت مجلة فوربس بتصنيفها كأنظم مدينة أمريكية، وفي عام 2009 أصبح أغنى مدينة أمريكية، كما تعتبر من أكبر المناطق الحضارية في حنوب شرق الولايات المتحدة.

كاتماندو، عاصمة نيبال

تشتهر كاتماندو بمعابدها الهندوسية والبوذية وتضم قصورا قديمة ومعالم أثرية ومكتبات قديمة، كما تضم ميدان أسان تول أكثر الميادين ازدحاما بباعة الخضر والتوابل، وكذلك برج بهيمسن وهو برج أبيض في البلدة القديمة، وتوجد بالمدينة حديقة الأحلام الأكثر جمالاوهدوءا، وبركة كبيرة يقال إن أحد الملوك قد بناها لزوجته التي كانت حزينة بعد وفاة ابنها عام 1667،

كما تعتبر من تعتبر كاتماندو مركزا تجاريا وإداريا لوقوعها في طريق الحجاج القديم في الهند إلى التبت والصين ومانغوليا ، وتأتي السياحة في مقدمة النشاط الاقتصادي للمدينة.

مكسيكو سيتي، عاصمة المكسيك

هي المركز الإقتصادي والصناعي والثقافي للمكسيك، وتعتبر ثاني أكبر منطقة حضارية في الأمريكتين، وثالث أكبر تجمع سكاني في العالم، والمدينة العالمية الكبرى في أمريكا اللاتينية، وتعتبر ثاني أكبر تجمع حضاري في العالم بعد طوكيو واليابان، ودمرت المدينة بالكامل في حصار 1521، ليعاد بناءها بعد ذلك وفقا لمعايير المدن الإسبانية عام 1524.

داكار، عاصمة السنغال

داكار هي مدينة تقع في أقصى غرب أفريقيا، أسسها القائد الفرنسي فيديرب في عام 1857، وأصبحت عاصمة اتحاد مالي في 1960، ثم أصبحت عاصمة السنغال، وبها متحف الثقافة الإفريقية، ومتحف العبودية القيدم، ونصب باسم النهضة الأفريقية.

مدينة سياتل في واشنطن

هي أكبر مدن شمال غرب أمريكا، وتطل على المحيط الهادي، وتعتبر من أهم المدن في غرب الولايات بالنسبة إلى التجارة مع الدول الأسيوية بالذات، وتشتهر بمناخها المعتدل وخضرتها الكثيرة، وبسبب ذلك هي معروفة باسم "مدينة الزمرد"، كما أن بها جامعة واشنطن إحدى أكبر الجامعات الأمريكية العامة.

مدينة زادار في كرواتيا

زادار هي مدينة كرواتية تقع على البحر الأدرياتيكي، وتقابلها جزر أوغليان و باشمان، وميناءها الشمالي الشمال الشرقي آمن و فسيح، ويعد مقعداً لرئاسة الأساقفة الكاثوليك.

مدينة مكناس في المغرب

تحتوي مدينة مكناس في المغرب على أعظم الآثار، مثل باب المنصور الضخم، المشهور بنقوشه الفسيفسائية وبالقصر الملكي بأسواره العتيقة وضريح مولاي إسماعيل، ومسجد بريمة، وسيدي عثمان، والقصر الجامعي الذي يعد متحفا للفن المغربي، كما تزخر بتاريخ عريق تحكي عنه أسوارها وأبراجها ومآثرها التاريخية، وتعتبر إحدى مدن الحضارة العربية الإسلامية والتاريخ العريق.